Погибшая в Хорлах студентка была в базе "Миротворца"

Укронацисты записали ее в список тех, кого хотели уничтожить, сообщили в Центре развития компетенций региона

Редакция сайта ТАСС

ГЕНИЧЕСК, 2 января. /ТАСС/. 24-летняя студентка Института управления и права Херсонского государственного педагогического университета Анастасия Сабитова, погибшая при ударе ВСУ по кафе и гостинице в новогоднюю ночь в Хорлах Херсонской области, была в базе экстремистского сайта "Миротворец". Об этом сообщили в Telegram-канале Центра развития компетенций Херсонской области.

"В результате атаки боевиков киевского режима в поселке Хорлы Херсонской области погибла Анастасия Сабитова, финалистка проекта "Герои Херсонщины: все СВОи" и сотрудница ЗАГС. <…> Укронацисты записали ее в список тех, кого хотели уничтожить, еще раньше они разместили ее данные на сайте "Миротворец", - сказано в сообщении.

Скандальный сайт "Миротворец" был создан в 2014 году. Его цель - установление личностей и публикация персональных данных всех, кто якобы угрожает национальной безопасности Украины. За последние годы в список "Миротворца" попали личные данные журналистов, артистов или политиков, которые посещали Крым, Донбасс или по какой-то иной причине вызвали негативную оценку создателей сайта.