В Ростовской области отразили атаку БПЛА

Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 3 января. /ТАСС/. Атака беспилотников отражена в четырех районах Ростовской области. Пострадавших нет, сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь.

"С вечера пятницы в Ростовской области БПЛА уничтожены и подавлены в Сальске, Миллеровском, Чертковском и Кашарском районах. Предварительно, люди не пострадали", - написал он.

По данным губернатора, не обошлось без последствий на земле. В слободе Семено-Камышенской Чертовского района были повреждены стекла в нескольких частных домах и электропровода на одной из опор. "Электроснабжение было оперативно восстановлено", - добавил Слюсарь.

Информация о последствиях будет уточняться, сообщил губернатор.