В Борисоглебске и четырех районах Воронежской области объявили угрозу удара БПЛА

Жителей попросили зайти в помещения и отойти от окон
01:17
обновлено 01:26

ВОРОНЕЖ, 4 января. /ТАСС/. Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена на территории Борисоглебска, Бутурлиновского, Лискинского, Острогожского и Россошанского районов Воронежской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Гусев.

По его словам, в регионе работают системы оповещения. Глава Воронежской области рекомендовал гражданам зайти в помещения и отойти от окон.  

РоссияВоронежская областьГусев, Александр Викторович