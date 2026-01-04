В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Сирены работают в Днепропетровской и Черниговской областях

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в Киеве и трех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены заработали в столице Украины, Киевской, Днепропетровской и Черниговской областях.

Позже сообщили об отмене тревоги в Киеве и Киевской области. В красной зоне по-прежнему остаются Днепропетровская и Черниговская области.

В новость внесены изменения (9:51 мск) - добавлена информация об отмене тревоги в Киеве и Киевской области.