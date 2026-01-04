ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Удары США по Венесуэле
Военная операция на Украине
Новый год и Рождество
Елка желаний
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

В двух областях Украины объявили воздушную тревогу

Сирены работают в Днепропетровской и Черниговской областях
Редакция сайта ТАСС
06:37
обновлено 06:51

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Воздушная тревога была объявлена в Киеве и трех регионах Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Сирены заработали в столице Украины, Киевской, Днепропетровской и Черниговской областях.

Позже сообщили об отмене тревоги в Киеве и Киевской области. В красной зоне по-прежнему остаются Днепропетровская и Черниговская области.

В новость внесены изменения (9:51 мск) - добавлена информация об отмене тревоги в Киеве и Киевской области. 

Украина