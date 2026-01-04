ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
При атаки БПЛА на Орловскую область повреждено несколько домовладений

Никто не пострадал
Редакция сайта ТАСС
09:08

ОРЕЛ, 4 января. /ТАСС/. Некоторые домовладения получили повреждения в результате атак украинских БПЛА на территорию Орловской области за минувшие сутки. Пострадавших в результате атак нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Андрей Клычков.

"В течение суток над Орловской областью уничтожены 6 вражеских БПЛА. Пострадавших нет, повреждения получили несколько домовладений. На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов", - написал глава региона. 

