При атаки БПЛА на Орловскую область повреждено несколько домовладений

Никто не пострадал

ОРЕЛ, 4 января. /ТАСС/. Некоторые домовладения получили повреждения в результате атак украинских БПЛА на территорию Орловской области за минувшие сутки. Пострадавших в результате атак нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Андрей Клычков.

"В течение суток над Орловской областью уничтожены 6 вражеских БПЛА. Пострадавших нет, повреждения получили несколько домовладений. На местах происшествий работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов", - написал глава региона.