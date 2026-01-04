При ракетном обстреле Грайворона Белгородской области тяжело ранен мужчина

Повреждены фасады и остекление административного здания

Редакция сайта ТАСС

БЕЛГОРОД, 4 января. /ТАСС/. Мирный житель тяжело ранен в результате ракетного обстрела города Грайворона Белгородской области, сообщил оперштаб региона.

"Во время ракетного удара по городу Грайворону <…> мирный житель получил ранения. <…> По информации медиков, состояние тяжелое. После стабилизации состояния его переведут в областную клиническую больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате атаки повреждены фасады и остекление административного здания, социального объекта, шести частных домов. Осколками посечены три автомобиля.