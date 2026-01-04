В Москве приезжий оскорбил и ударил ветерана боевых действий

Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Следственный комитет проводит проверку по факту инцидента в Москве, где приезжий оскорбил и ударил ветерана боевых действий. Об этом сообщили в пресс-службе СК РФ.

"В соцмедиа сообщается, что в Москве приезжий оскорбил и ударил мужчину - ветерана боевых действий. По данному факту следственными органами ГСУ СК России по городу Москве организована процессуальная проверка", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе проверки и установленных обстоятельствах. Исполнение поручения поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.