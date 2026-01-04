Обвиняемая в дискредитации ВС РФ студентка не смогла оспорить статус иноагента

Олеся Кривцова была задержана в конце декабря 2022 года

Редакция сайта ТАСС

© Владимир Гердо/ ТАСС

МОСКВА, 4 января./ТАСС/. Замоскворецкий суд Москвы отказал в просьбе оспорить статус иноагента объявленной в розыск и обвиняемой в дискредитации армии России и оправдании терроризма студентки архангельского Северного Арктического федерального университета (САФУ) Олесе Кривцовой (внесена в список экстремистов и террористов, включена в реестр иноагентом). Это отмечается в судебном постановлении, с которым ознакомился ТАСС.

"Административный истец: Кривцова О.Р. Административный ответчик: Министерство юстиции Российской Федерации. Решение первой инстанции - отказано в удовлетворении", отмечается в постановлении.

Кривцова была задержана в конце декабря 2022 года. Студентку обвинили в дискредитации армии из-за репоста в чате однокурсников и в оправдании терроризма за историю о взрыве на Крымском мосту в Instagram (запрещен в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) ч. 1 ст. 280.3 и ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.

Приморский районный суд Архангельска сначала избрал Кривцовой меру пресечения в виде запрета определенных действий, в начале января мера была заменена на домашний арест. 10 января студентку внесли в список экстремистов и террористов. Она находилась под домашним арестом, 10 марта, согласно данным суда, срок был продлен на два месяца. На решение была подана жалоба, однако 15 марта в Telegram-канале, посвященному делу студентки, появилось сообщение от ее имени, что она находится в Литве.