На Кубани крыши трех домов обрушились под тяжестью снега

В ПВР находятся 10 человек

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 5 января. /ТАСС/. Крыши трех домов в Белореченском районе Краснодарского края обрушились под тяжестью снега. Для жильцов открыли пункт временного размещения (ПВР), сейчас в нем находятся 10 человек, сообщили в оперштабе региона.

"В Белореченском районе в поселке Восточном под тяжестью снега обрушились крыши в трех домах. О произошедшем сообщил глава муниципалитета Сергей Сидоренко, оперативно выехавший на место. Пострадавших нет. Жильцов двух домов расселили, по решению районной комиссии по чрезвычайным ситуациям, в пункт временного размещения. Его развернули на базе гостиницы "Авангард", обеспечив людей спальными местами и горячим питанием. В ПВР находятся 10 человек, остальные у родственников", - говорится в Telegram-канале оперштаба.

Сидоренко в своем Telegram-канале уточнил, что суммарно в домах проживали более 30 человек. Дома не были аварийным, однако после обрушения на месте работает комиссия, которая вынесет решение, будут ли они признаны аварийными вследствие происшествия. "Возле переселенных домов выставлена круглосуточная охрана. Ситуация находится под контролем Белореченской межрайонной прокуратуры", - добавили в оперштабе.