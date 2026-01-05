ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
За время мобилизации на Украине совершено более 270 нападений на сотрудников ТЦК

По состоянию на декабрь 2025 года при исполнении служебных обязанностей погибли четыре сотрудника военкоматов
15:33

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Сотрудники территориальных центров комплектования (ТЦК, аналог военкомата) на Украине 272 раза подвергались нападениям с момента объявления всеобщей мобилизации. Об этом изданию "Украинская правда" сообщило командование Сухопутных войск ВСУ.

По данным командования, с февраля 2022 года совершено 272 нападения на представителей ТЦК, по 205 из них продолжаются досудебные расследования. По состоянию на декабрь 2025 года при исполнении служебных обязанностей погибли четыре сотрудника военкоматов.

С февраля 2022 года на Украине объявлена и неоднократно продлевалась всеобщая мобилизация. Власти делают все возможное, чтобы мужчины призывного возраста не могли уклониться от службы. В украинских социальных сетях регулярно публикуют кадры насильственной мобилизации и конфликтов граждан с сотрудниками военкоматов в разных городах. Из-за критической нехватки людей в армии они активизируют рейды в общественных местах, а мужчины призывного возраста стараются любыми способами выехать из страны, зачастую рискуя жизнью. При этом все чаще происходят случаи открытых столкновений граждан с представителями военкоматов. 

