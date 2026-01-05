В Ивановской области в ДТП пострадали три человека

Произошло столкновение двух автомобилей

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Трое мужчин пострадали в результате лобового столкновения двух автомобилей на трассе Ковров - Шуя - Кинешма в Ивановской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального МЧС.

"По прибытии к месту вызова установлено: произошло лобовое столкновение двух автомобилей. В результате ДТП пострадали 3 человека: мужчины в возрасте 25, 26 лет и 51 года", - говорится в сообщении.

Отмечено, что сообщение об аварии поступило около 16:20 мск. Столкновение произошло на 122-м км трассы Ковров - Шуя - Кинешма.