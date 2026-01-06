В Брянской области из-за атаки БПЛА пострадали два человека

Как сообщил губернатор региона Александр Богомаз, дрон попал в легковой автомобиль и кормовоз

БРЯНСК, 6 января. /ТАСС/. Два мирных жителя получили осколочные ранения в результате удара дрона-камикадзе по деревне Подлесные Новоселки Севского района Брянской области. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

"Очередные подлые преступления ВСУ. Украинские террористы атаковали с помощью дронов-камикадзе деревню Подлесные Новоселки Севского района. В результате террористического удара по легковому автомобилю и кормовозу АПХ "Мираторг", к сожалению, осколочные ранения получили два водителя агропредприятия. Мужчины доставлены в больницу, где им оказана вся необходимая медицинская помощь", - написал он в своем Telegram-канале, пожелав скорейшего выздоровления пострадавшим.