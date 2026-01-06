В трех областях Украины ввели аварийные отключения света

Ограничения применяются в Полтавской, Сумской и Харьковской областях

МОСКВА, 6 января. /ТАСС/. Аварийные отключения электричества введены в трех регионах на северо-востоке и в центральной части Украины. По данным местных энергетических компаний, ограничения применяются в Полтавской, Сумской и Харьковской областях.

7 января в национальной энергетической компании "Укрэнерго" предупреждали, что 6 января на всей территории страны будут действовать плановые графики почасовых отключений, а также ограничения мощности для промышленных потребителей.

До февраля 2022 года мощность энергосистемы Украины составляла около 56 ГВт, часть шла на экспорт. По данным на начало ноября 2025 года, общая мощность энергосистемы страны могла снизиться до 13,13 ГВт, что недостаточно для обеспечения потребностей зимой. При этом власти в Киеве за последние месяцы несколько раз сообщали о новых масштабных повреждениях энергетической инфраструктуры. В большинстве регионов страны ежедневно вводят многочасовые графики отключения света. Как отмечал глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко, такая ситуация может сохраняться в течение всей зимы.