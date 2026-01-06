ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
В Белгородской области из-за атаки ВСУ по автомобилю пострадал мужчина

Мирному жителю диагностировали минно-взрывную травму и баротравму
08:50

БЕЛГОРОД, 6 января. /ТАСС/. В результате атаки FPV-дрона ВСУ по автомобилю в Белгородской области получил ранения мирный житель. Об этом сообщили в оперативном штабе региона.

В оперштабе уточнили, что инцидент произошел в городе Грайворон. После удара беспилотника мужчина самостоятельно обратился за медицинской помощью в Грайворонскую центральную районную больницу. Врачи диагностировали у него минно-взрывную травму и баротравму, необходимая помощь была оказана, после чего пострадавшего отпустили на амбулаторное лечение. 

