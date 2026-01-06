Reuters: у президентского дворца в Адене слышали стрельбу

ДОХА, 6 января. /ТАСС/. Звуки выстрелов раздавались в окрестностях президентского дворца Маашик в Адене, временной столице Йемена. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на очевидцев.

Как утверждает спутниковый телеканал Al Mahriah со ссылкой на местные источники, в районах Кратер и Хор-Максар в Адене ведется интенсивный огонь из зенитных установок в связи с обнаружением неопознанного беспилотного летательного аппарата в небе над городом.

Обстановка в Йемене обострилась после того, как в начале декабря 2025 года сепаратисты из поддерживаемого Объединенными Арабскими Эмиратами (ОАЭ) ЮПС установили контроль над восточными йеменскими провинциями Хадрамаут и Эль-Махра. В связи с действиями сепаратистов глава Президентского руководящего совета Йемена Рашад Мухаммед аль-Алими запросил военную помощь у коалиции во главе с Саудовской Аравией. 30 декабря прошлого года он распорядился ввести чрезвычайное положение на 90 дней. В тот же день власти Йемена решили аннулировать соглашение о совместной обороне с ОАЭ, потребовав вывода эмиратских сил. В свою очередь ЮПС объявил о начале двухлетнего переходного периода, по завершении которого планируется провозглашение независимого государства Южная Аравия со столицей в Адене. 3 января аль-Алими предложил провести в Эр-Рияде всеобщую конференцию политических сил юга страны для урегулирования кризиса. Руководство ЮПС приветствовало эту инициативу. В субботу правительственные силы заявили о восстановлении контроля над провинциями Хадрамаут и Эль-Махра.