В Сочи начали проверку после массового отравления детей в гостинице

Медики оказывают всем пострадавшим детям и их сопровождающим необходимую помощь

СОЧИ, 7 января. /ТАСС/. Прокуратура Лазаревского района города Сочи организовала проверку по факту массового отравления детей-спортсменов в гостинице. Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

"Установлено, что в гостинице поселка Лоо Лазаревского района города Сочи произошло отравление детей в возрасте 10-12 лет, прибывших для участия в проведении соревнований по регби", - следует из сообщения.

По данному факту надзорным ведомством организована проверка. Уточняется, что медики оказывают всем пострадавшим детям и их сопровождающим необходимую помощь, госпитализация не потребовалась.