В Бурятии после катания с горки ребенок попал в реанимацию

Его состояние оценивается как тяжелое

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 7 января. /ТАСС/. Ребенок получил тяжелую черепно-мозговую травму, когда катался с несанкционированной горки в одном из районов Республики Бурятия. Его прооперировали и перевели в реанимацию, сообщили в пресс-службе детской республиканской клинической больницы.

"В детской республиканской клинической больнице в тяжелом состоянии находится ребенок, поступивший из района республики с тяжелой черепно-мозговой травмой, полученной при катании на несанкционированной горке. Ребенок был немедленно прооперирован и в настоящее время находится в реанимации", - говорится в сообщении.

В пресс-службе больницы отметили, что в отделении травматологии проходят лечение дети с черепно-мозговыми травмами различной степени тяжести. Их они получили во время катания с горок и на ватрушках в разных районах республики.