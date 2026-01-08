МВД Венесуэлы: из-за операции США в республике погибли не менее 100 человек

Это были молодые люди, которые не имели к этому никакого отношения, заявил вице-президент по вопросам гражданской безопасности, министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Диосдадо Кабельо

КАРАКАС, 8 января. /ТАСС/. По меньшей мере 100 человек погибли в Венесуэле в результате вооруженной агрессии США. Об этом заявил вице-президент по вопросам гражданской безопасности, министр внутренних дел, юстиции и по вопросам мира Диосдадо Кабельо.

"Это было вероломное нападение. К настоящему моменту [известно о] 100 убитых. Это были молодые люди, которые только начинали жизнь, которые не имели к этому никакого отношения", - сказал он в эфире программы, которую транслировал в эфире телеканал Telesur.