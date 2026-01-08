На Кубани при атаке БПЛА частично разрушен частный дом

Никто не пострадал

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОДАР, 8 января. /ТАСС/. Обломки беспилотника частично разрушили частный дом в хуторе в Краснодарском крае, пострадавших нет, сообщается в Telegram-канале краевого оперативного штаба.

"В хуторе Трудобеликовский Красноармейского района обломки БПЛА упали на частный дом. В результате повреждена крыша и навес. Пострадавших нет. На месте работают оперативные и специальные службы", - говорится в публикации.

Сообщается также, что фрагменты БПЛА упали на проезжую часть в городе Гулькевичи. "В городе Гулькевичи фрагменты БПЛА упали на проезжую часть. Пострадавших нет. На месте работают специальные и экстренные службы", - добавили в оперштабе.