Семья Усольцевых могла пропасть в одной из пещер в Кутурчинском Белогорье

Специалисты обнаружили две пещеры со входами-колодцами диаметром 2 м

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 8 января. /ТАСС/. Семья туристов Усольцевых, которую искали в горной местности Партизанского района Красноярского края, могла пропасть в одной из многочисленных пещер Кутурчинского Белогорья. Было обнаружено две пещеры со входами-колодцами диаметром 2 м, сообщила ТАСС в интервью к 15-летию СК России заместитель руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии Яна Сырымбетова.

Супруги Усольцевы и их пятилетняя дочь 28 сентября 2025 года отправились в туристический поход в урочище Буратинка в окрестностях поселка Кутурчин Партизанского района. Через некоторое время они перестали выходить на связь. Вечером 12 октября активная фаза поисков была завершена. Семью искали более 1,5 тыс. человек из разных регионов России. Поиски признаны самыми масштабными в регионе.

"Мы взаимодействовали с краевым клубом спелеологов. Они нам дали всю информацию о пещерах, которые существуют на Кутурчинском белогорье. Нам интересны были пещеры, ближайшие к поселку Кутурчин. Высока вероятность того, что Усольцевы могли упасть в одну из них. К сожалению, карты расположения пещер старые - 1960-х и 1980-х годов. Географических координат там нет, все направления примерные. <…> Одну пещеру мы нашли в ходе поисковых мероприятий во взаимодействии со спасателями. Вторая была найдена при опросе местных жителей. Но, к сожалению, Усольцевых там нет", - сообщила Сырымбетова.

По словам заместителя руководителя первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии, это пещеры-колодцы со входом округлой формы диаметром 2 м. "Протяженность ходов пещеры составляет около 70 м, глубина 32 м. Туда легко упасть. Мы не знаем объективно, как действовали Усольцевы. Но в темное время суток, при плохой погоде, можно не заметить пещеру и упасть в нее", - добавила Сырымбетова.

Кутурчинское белогорье - уникальная горно-таежная местность, находящаяся на востоке Красноярского края. Место отличается наличием скал, каменных осыпей и привлекает туристов и профессиональных альпинистов.