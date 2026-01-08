На севере Красноярского края подтоплено более 20 приусадебных участков

Подъем в реках произошел из-за ледостава

Редакция сайта ТАСС

КРАСНОЯРСК, 8 января. /ТАСС/. Более 20 приусадебных участков подтоплено в Енисейском муниципальном округе на севере Красноярского края из-за поднятия уровня воды в реках во время ледостава на Енисее. Об этом говорится в сообщении регионального главка МЧС в Max.

"В Енисейском муниципальном округе затоплены 28 приусадебных участков, плюс четыре приусадебных участка за сутки, перелив два участка автодорог", - говорится в сообщении.

В городе Енисейске из-за подъема уровня воды в реке Мельничная затоплено 20 приусадебных участков и 2 участка автодороги, в Озерном из-за подъема в реке Кемь подтоплено 8 участков. Как пояснили в ведомстве, подъем в реках произошел из-за ледостава.

На контроле остается ситуация на Енисее в муниципальном округе. В районе Енисейска уровень воды за сутки опустился на 7 см и составляет 1 058 см при критической отметке 1 060 см.

В конце декабря в результате подъема уровня воды в Енисее произошел подпор воды в реке Мельничная в Енисейске. В результате было затоплено четыре приусадебных участка. Было введено ограничение для движения автотранспорта по некоторым улицам города. Утром 29 декабря в городе в связи с повышением уровня воды в Енисее на 17 см выше критической отметки был введен режим ЧС, позднее его сняли.