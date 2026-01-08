ABC4: при стрельбе в Солт-Лейк-Сити погибли два человека

Еще шесть пострадали

НЬЮ-ЙОРК, 8 января. /ТАСС/. Как минимум два человека погибли, шесть пострадали в результате стрельбы в городе Солт-Лейк-Сити (штат Юта). Об этом сообщил телеканал ABC4.

По предварительной информации, стрельба была открыта 7 января вечером на территории дома собраний американской религиозной ассоциации "Церковь Иисуса Христа Святых последних дней" (обиходное название - мормоны). Инцидент произошел во время похорон. В ходе церемонии возник конфликт, после чего началась стрельба.

Полиции пока не удалось задержать подозреваемого.