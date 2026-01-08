В Коми в ДТП с экскурсионным автобусом погиб человек

Следственные органы проводят процессуальную проверку

Редакция сайта ТАСС

СЫКТЫВКАР, 8 января. /ТАСС/. Экскурсионный пассажирский автобус столкнулся с легковой машиной в Корткеросском районе Республики Коми, один человек погиб, сообщила пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Сегодня на 120-м км автодороги Сыктывкар - Троицко-Печорск произошло дорожно-транспортное происшествие с участием экскурсионного пассажирского автобуса, в котором находились дети, и легкового автомобиля, в результате погиб водитель легковой автомашины", - указано в сообщении.

Как сообщило Минобрнауки Коми, всем пассажирам оказана необходимая помощь, для детей и родителей организован горячий чай с выпечкой. Сыктывкарские школьники вместе с родителями ехали на экскурсию в Троице-Стефано-Ульяновский монастырь, находящийся в Усть-Куломском районе. В группе было 18 детей и 13 родителей. Трансфер для экскурсантов был организован на автобусе марки "Скания". Транспорт принадлежит республиканскому центру детей и молодежи и предоставлен для поездки в монастырь по договору фрахтования.

В ходе дорожно-транспортного происшествия автобус съехал в кювет и перевернулся на бок. Силами родителей и водителя удалось оперативно эвакуировать детей из автобуса.

На месте работают медицинские работники и сотрудники ГИБДД. Несколько детей и родителей уже возвращаются домой на попутном транспорте.