В Днепропетровске после блэкаута сложилась ЧС национального уровня

Левый берег города поддерживается за счет альтернативных источников питания, ситуация с водой на правом берегу постепенно стабилизируется, отметил мэр Борис Филатов

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Чрезвычайная ситуация национального уровня сложилась после полного обесточивания в Днепропетровске, расположенном на юго-востоке Украины. Об этом заявил мэр города Борис Филатов.

"В Днепропетровской области ситуация одна из самых сложных, установилась чрезвычайная ситуация национального уровня. <...> Работают альтернативные источники электроснабжения", - сообщил он.

Левый берег города поддерживается за счет альтернативных источников питания, ситуация с водой на правом берегу постепенно стабилизируется, отметил Филатов.

В свою очередь глава военной администрации Днепропетровской области Иван Федоров признал в эфире телеканала "Мы - Украина", что это первый за последние годы тотальный блэкаут в регионе.

Как сообщило агентство Укринформ, в ночь на 8 января в Днепропетровске прогремели взрывы. В среду вечером в городе отключились свет, водоснабжение, отопление, мобильная связь и интернет. Была прекращена работа местного метрополитена. Представитель Минэнерго страны проинформировал, что без света в области остаются порядка 800 тысяч абонентов.