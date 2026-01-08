В Перми проводится проверка после публикации видео с избиением девочки

В ходе проверки опросят участников и свидетелей конфликта

Редакция сайта ТАСС

ПЕРМЬ, 8 января. /ТАСС/. Следователи в Перми проводят проверку после публикации в соцмедиа видеозаписи с избиением девочки в торговом центре. Об этом сообщили в Telrgram-канале следственного управления СК РФ по региону.

"В Перми следователи СК России проводят проверку информации об избиении девушки в торговом центре. В социальных медиа опубликовано видео, на котором запечатлено, как одна девочка избивает другую в туалете торгового центра", - говорится в сообщении.

Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 116 УК РФ (побои). В ходе проверки опросят участников и свидетелей конфликта.