В Белгородской области из-за атаки БПЛА пострадали два мирных жителя

Пострадавших доставили в больницу

БЕЛГОРОД, 8 января. /ТАСС/. Двое мирных жителей пострадали в результате удара беспилотника ВСУ по движущемуся автомобилю в городе Грайворон в Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.

"В городе Грайворон дрон ВСУ ударил по движущемуся автомобилю. Пострадали два мирных жителя", - говорится в сообщении.

По информации регионального оперштаба, пострадавших доставили в больницу, у одного мужчины диагностировали минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения головы и плеча, у другого - баротравму. Автомобиль поврежден, также в двух частных домах выбиты окна.