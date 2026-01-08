В Белгородской области из-за атаки БПЛА пострадали два мирных жителя
12:29
БЕЛГОРОД, 8 января. /ТАСС/. Двое мирных жителей пострадали в результате удара беспилотника ВСУ по движущемуся автомобилю в городе Грайворон в Белгородской области. Об этом сообщается в Telegram-канале оперштаба региона.
"В городе Грайворон дрон ВСУ ударил по движущемуся автомобилю. Пострадали два мирных жителя", - говорится в сообщении.
По информации регионального оперштаба, пострадавших доставили в больницу, у одного мужчины диагностировали минно-взрывную травму и множественные осколочные ранения головы и плеча, у другого - баротравму. Автомобиль поврежден, также в двух частных домах выбиты окна.