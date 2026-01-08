IHA: в Черном море дроны атаковали танкер под флагом Палау

© Turkish/ Directorate General for Maritime/ Handout/ Anadolu via Getty Images, архив

АНКАРА, 8 января. /ТАСС/. Нефтяной танкер Elbus под флагом Палау был атакован дронами в Черном море и отбуксирован на якорную стоянку у берегов Турции. Об этом сообщает агентство IHA.

Атака произошла ранее, когда судно находилось примерно в 30 морских милях от побережья турецкой провинции Кастамону. Вероятно, нападение было совершено с применением БПЛА. Удару подверглась верхняя часть корпуса, сообщает агентство.

Капитан подал сигнал бедствия, после которого к месту происшествия оперативно прибыли подразделения береговой охраны Турции. Под их контролем танкер был отбуксирован на стоянку в районе Инеболу провинции Кастамону.

Экипаж не пострадал. Степень повреждений будет оценена специалистами.

Данные сервиса Marinetraffic подтверждают местонахождение судна у берегов Турции в районе населенного пункта Инеболу.