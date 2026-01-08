В Улан-Удэ разыскивают пропавшего подростка

Он ушел с автостоянки на улице Боевой

Редакция сайта ТАСС

УЛАН-УДЭ, 8 января. /ТАСС/. Сотрудники полиции разыскивают 13-летнего подростка, ушедшего с автостоянки в Улан-Удэ. Об этом сообщило управление МВД Бурятии.

"Сотрудниками полиции разыскивается 13-летний [подросток], который сегодня ушел с автостоянки на улице Боевой", - говорится в сообщении пресс-службы.

В нем уточняется, что подросток имеет "европейскую внешность", на вид ему 14 лет, рост 150 см, худощавого телосложения, волосы русые, глаза каре-зеленые. Особые приметы - татуировка на левой руке в виде буквы "в", родимое пятно над правой бровью. "Был одет: шапка вязаная бордового цвета, куртка серого цвета, джинсы синего цвета, зимние кроссовки цвета хаки", - говорится в сообщении.