Bild: на юго-западе ФРГ из-за обрушения жилого дома погибли три человека

По информации газеты, причиной обрушения стал взрыв газа

БЕРЛИН, 8 января. /ТАСС/. В городе Альбштадт (федеральная земля Баден-Вюртемберг) на юго-западе ФРГ три человека погибли в результате обрушения жилого дома. Об этом пишет газета Bild.

Полиция получила сообщение от диспетчерского центра экстренных служб вскоре после 05:00 (06:00 мск). Дом полностью разрушен взрывом. По словам мэра Альбштадта Роланда Тралмера, причиной стал взрыв газа. В доме, как указывает Bild, проживала семья, которая первоначально числилась пропавшей без вести.

Полиция сообщила, что тела трех жильцов в возрасте 33, 30 и 6 лет были впоследствии найдены под завалами. В операции по ликвидации последствий взрыва в разное время были задействованы более 200 сотрудников пожарной службы, полиции, Германского общества Красного Креста и Ведомства технического содействия (THW, аналог МЧС). К поискам жильцов также были привлечены две группы поисково-спасательных собак.

Некоторые соседние дома также получили серьезные повреждения из-за взрыва, их жильцы были эвакуированы. Никто из них не пострадал. В настоящее время им оказывают помощь сотрудники экстренных служб. Мэр Альбштадта рассчитывает, что жители пострадавших "примерно 7-10 зданий" смогут вернуться в свои дома позже в четверг.

Тралмер отметил, что нет оснований опасаться дальнейших взрывов. На данный момент подача газа на всю улицу отключена. Ожидается, что в окрестные дома она будет восстановлена позже в четверг.