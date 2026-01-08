В Нижнем Тагиле при взрыве котла на мебельной фабрике погиб человек

На месте работают 13 единиц техники и 42 человека личного состава

ЕКАТЕРИНБУРГ, 8 января. /ТАСС/. Один человек погиб в результате взрыва котла и частичного обрушения стены котельной на Нижнетагильской мебельной фабрике в Свердловской области. Об этом сообщили в региональном главке МЧС.

"В 17:12 (15:12 мск - прим. ТАСС) поступило сообщение о пожаре на площади 1 кв. м и частичном обрушении стены котельной на территории ЗАО "Нижнетагильская мебельная фабрика" на площади 50 квадратов. Причина - взрыв твердотопливного котла. В 18:01 (16:01 мск - прим. ТАСС) огнеборцы ликвидировали открытое горение, в 18:47 (16:47 мск - прим. ТАСС) обнаружен погибший", - говорится в сообщении.

На месте работают 13 единиц техники и 42 человека личного состава.

Прокуратура Свердловской области сообщила, что под завалами обнаружено тело мужчины — кочегара, 1966 года рождения. По предварительным данным, второй кочегар вышел из здания незадолго до происшествия. Прокуратура организовала проверку в связи с гибелью мужчины.