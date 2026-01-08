Генконсульство РФ следит за ситуацией с вернувшимся в Дубай самолетом Utair

Пассажиры получат питание и при необходимости будут размещены в гостинице, рассказали в авиакомпании

Редакция сайта ТАСС

ДУБАЙ, 8 января. /ТАСС/. Пассажиры рейса авиакомпании Utair, который вернулся в аэропорт вылета в Дубае (Объединенные Арабские Эмираты), получат питание и при необходимости будут размещены в гостинице. Об этом сообщили ТАСС в генеральном консульстве России в Дубае.

"Генконсульство находится на связи с представительством Utair в Дубае - компанией Al Khalidiah Tourism. Всем пассажирам вернувшегося рейса будет предоставлено питание, а при необходимости - размещение в гостинице", - указали дипломаты. Они отметили, что "отслеживают ситуацию", российским гражданам "в случае необходимости будет оказано соответствующее консульское содействие".

Ранее пресс-служба компании Utair сообщила, что ее самолет, вылетевший по маршруту Дубай - Москва, готовится к посадке в штатном режиме в аэропорту Аль-Мактум, решение о возвращении было принято по техническим причинам. В ряде телеграм-каналов появилась информация, что рейс 767-224 вылетел из Аль-Мактума, но подал сигнал 7700 об аварийной ситуации. Борт благополучно приземлился в 18:37 по местному времени (17:37 мск), пассажиры и члены экипажа в порядке, отметили в Utair.