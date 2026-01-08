Tasnim: бунтовщики в Иране напали на два автобуса с мирными жителями



ТЕГЕРАН, 8 января. /ТАСС/. Группа неизвестных напала на два гражданских автобуса в городе Мешхед, выгнала пассажиров, после чего сожгла транспортные средства. Об этом сообщило агентство Tasnim.

Как отмечает агентство, это вызвало страх и панику среди очевидцев. Ситуацию удалось нормализовать после прибытия сил безопасности, несколько участников поджога задержаны.

29 декабря 2025 года в центре Тегерана начались протесты торговцев из-за сильного падения курса иранского риала. Эпицентром стала улица Исламской Республики. По сообщению агентства Fars, протестующие предприниматели призывали коллег закрывать магазины и присоединяться к движению. 30 декабря к волнениям присоединились студенты тегеранских университетов. 2 января агентство Mehr сообщило о появлении на улицах провинции Илам группы неизвестных в масках с огнестрельным оружием. В последние дни участились случаи вооруженных столкновений между протестующими и правоохранительными органами, преимущественно в западных провинциях.