В Калужской области из-за гибели в ДТП четырех человек завели уголовное дело

Авария произошла на трассе М-3 "Украина" в Бабынинском муниципальном округе

Редакция сайта ТАСС

КАЛУГА, 8 января. /ТАСС/. Уголовное дело в связи с гибелью в ДТП четырех человек, в том числе и малолетнего ребенка, возбудили в Калужской области. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

"По факту ДТП, произошедшего 08.01.2026 на автомобильной дороге М-3 "Украина", в результате которого погибли четыре человека, возбуждено уголовное дело по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц)", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

По информации пресс-службы региональной прокуратуры, авария с участием пяти автомобилей произошла на трассе М-3 "Украина" в Бабынинском муниципальном округе. В ДТП погиб водитель автомобиля "Ford Focus" и три пассажира, в том числе малолетний ребенок.