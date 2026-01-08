ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков

Редакция сайта ТАСС

© Артем Геодакян/ ТАСС, архив

БЕЛГОРОД, 9 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду. По предварительным данным, пострадавших не зафиксировано.

Читайте также Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

"ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду", - написал он.

Гладков отметил, что, предварительно, обошлось без жертв. Однако есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры.

Губернатор добавил, что на местах работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.