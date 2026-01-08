ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествияВоенная операция на Украине

ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду

По предварительной информации, пострадавших нет, сообщил глава региона Вячеслав Гладков
Редакция сайта ТАСС
21:28
обновлено 21:39
© Артем Геодакян/ ТАСС, архив

БЕЛГОРОД, 9 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду. По предварительным данным, пострадавших не зафиксировано.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

"ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду", - написал он.

Гладков отметил, что, предварительно, обошлось без жертв. Однако есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры.

Губернатор добавил, что на местах работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется. 

УкраинаРоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине