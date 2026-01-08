ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду
БЕЛГОРОД, 9 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли ракетный удар по Белгороду. По предварительным данным, пострадавших не зафиксировано.
Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава Белгородской области Вячеслав Гладков.
"ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду", - написал он.
Гладков отметил, что, предварительно, обошлось без жертв. Однако есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры.
Губернатор добавил, что на местах работают оперативные службы, информация о последствиях уточняется.