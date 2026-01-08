В Таджикистане произошло землетрясение магнитудой 5,3

Эпицентр находился на территории Горно-Бадахшанской автономной области

Редакция сайта ТАСС

ДУШАНБЕ, 9 января. /ТАСС/. Жители Душанбе в течение нескольких секунд ощущали подземные толчки небольшой силы, передает корреспондент ТАСС.

По данным Центра сейсмопрогностического мониторинга МЧС Узбекистана, отслеживающего сейсмическую активность в Центральной Азии, землетрясение произошло в 2:14 по душанбинскому времени (0:14 мск). Магнитуда толчков в эпицентре - на территории Горно-Бадахшанской автономной области на востоке Таджикистана - составила 5,3.

Сведений о пострадавших и разрушениях на данный момент не поступало.