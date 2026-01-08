В Орле из-за атаки ВСУ получил повреждения объект коммунальной инфраструктуры
ОРЕЛ, 9 января. /ТАСС/. Объект коммунальной инфраструктуры в Орле поврежден в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ).
Читайте также
Военная операция на Украине. Онлайн
В трех районах областного центра перезапускают водо- и теплоснабжение, сообщил губернатор региона Андрей Клычков.
"В результате очередной вражеской атаки получены повреждения объекта коммунальной инфраструктуры города Орла. В настоящее время производится перезапуск систем водо- и теплоснабжения Заводского, Северного и Железнодорожного районов города. В Советском районе ожидается падение уровня теплоносителя в течение нескольких часов", - написал он в своем Telegram-канале.
Глава региона добавил, что аварийные бригады ведут ремонтные работы в непростых погодных условиях. Сотрудники МЧС и правоохранительных органов работают на месте происшествия.