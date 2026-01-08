На Камчатке на вулкане Крашенинникова фиксируют сход лавовых потоков

Потоки лавы стекают на восточные склоны Северного конуса вулкана

Редакция сайта ТАСС

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 января. /ТАСС/. Ученые на Камчатке фиксируют мощную термальную аномалию, газопаровые выбросы и сход лавовых потоков на вулкане Крашенинникова, сообщили ТАСС в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения.

"Потоки лавы стекают на восточные склоны Северного конуса вулкана, и наблюдается газопаровое излучение этого конуса. Спутниковые данные KVERT показывают мощную тепловую аномалию на вулкане", - говорится в сообщении учреждения.

Вулкан Крашенинникова распложен в Елизовском округе Камчатки, его высота около 1 600 м. По сообщению ученых, последний раз вулкан извергался в XV веке.