ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

На Камчатке на вулкане Крашенинникова фиксируют сход лавовых потоков

Потоки лавы стекают на восточные склоны Северного конуса вулкана
Редакция сайта ТАСС
23:14

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 9 января. /ТАСС/. Ученые на Камчатке фиксируют мощную термальную аномалию, газопаровые выбросы и сход лавовых потоков на вулкане Крашенинникова, сообщили ТАСС в Камчатской группе реагирования на вулканические извержения.

"Потоки лавы стекают на восточные склоны Северного конуса вулкана, и наблюдается газопаровое излучение этого конуса. Спутниковые данные KVERT показывают мощную тепловую аномалию на вулкане", - говорится в сообщении учреждения.

Вулкан Крашенинникова распложен в Елизовском округе Камчатки, его высота около 1 600 м. По сообщению ученых, последний раз вулкан извергался в XV веке. 

РоссияКамчатский край