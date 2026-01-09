В Киеве после серии взрывов произошли перебои со светом

Как сообщил мэр Виталий Кличко, в городе повреждена критическая инфраструктура

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Перебои с электроснабжением произошли в Киеве после серии мощных взрывов. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"В результате массированной атаки на столицу произошло повреждение критической инфраструктуры. В некоторых районах города наблюдаются перебои с электроснабжением", - написал Кличко в своем Telegram-канале.

Воздушная тревога действовала на всей территории Украины. Местные СМИ сообщали о многочисленных взрывах в Киеве и Львове. Депутат горсовета Игорь Зинкевич сообщил, что в Львовской области наблюдаются проблемы с газом.