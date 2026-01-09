В Киеве после серии взрывов произошли перебои с водоснабжением

По словам мэра Виталия Кличко, в городе повреждена критическая инфраструктура

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Перебои с водоснабжением наблюдаются в Киеве после по меньшей мере пяти серий мощных взрывов. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

"В результате массированной ракетной атаки противника и причиненного ущерба критической инфраструктуре в Киеве в настоящее время наблюдаются перебои с водоснабжением", - написал Кличко в своем Telegram-канале.

Воздушная тревога действовала на всей территории Украины. Местные СМИ сообщали о многочисленных взрывах в Киеве и Львове. Депутат горсовета Львова Игорь Зинкевич сообщил, что в Львовской области наблюдаются проблемы с газом. Кличко заявлял о перебоях со светом в столице Украины.