В Белгородской области 556 тыс. человек находятся без электроэнергии

У еще почти 200 тыс. жителей нет воды

БЕЛГОРОД, 9 января. /ТАСС/. Около 556 тыс. жителей Белгородской области остались в результате ночного обстрела ВСУ без электричества и отопления, у еще почти 200 тыс. нет воды.

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"На 06:00 у нас без электроэнергии 556 тыс. человек в шести муниципальных образованиях, без тепла почти такое же количество, в первую очередь это 1 920 многоквартирных домов. Почти 200 тыс. человек без воды и водоотведения", - заявил Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, в настоящий момент ведется подключение резервных мощностей: "Сейчас расцветет, и мы сможем в полной мере оценить ущерб и сроки восстановления, ситуация крайне непростая".

Ранее губернатор сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры.