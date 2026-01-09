ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествияВоенная операция на Украине

В Белгородской области 556 тыс. человек находятся без электроэнергии

У еще почти 200 тыс. жителей нет воды
Редакция сайта ТАСС
04:02
обновлено 04:32
© Андрей Рубцов/ ТАСС, архив

БЕЛГОРОД, 9 января. /ТАСС/. Около 556 тыс. жителей Белгородской области остались в результате ночного обстрела ВСУ без электричества и отопления, у еще почти 200 тыс. нет воды.

Читайте также

Военная операция на Украине. Онлайн

Об этом сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"На 06:00 у нас без электроэнергии 556 тыс. человек в шести муниципальных образованиях, без тепла почти такое же количество, в первую очередь это 1 920 многоквартирных домов. Почти 200 тыс. человек без воды и водоотведения", - заявил Гладков в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, в настоящий момент ведется подключение резервных мощностей: "Сейчас расцветет, и мы сможем в полной мере оценить ущерб и сроки восстановления, ситуация крайне непростая".

Ранее губернатор сообщил, что ВСУ нанесли ракетный удар по Белгороду. По предварительным данным, пострадавших нет. Есть серьезные повреждения на объекте инфраструктуры. 

РоссияБелгородская областьГладков, Вячеслав ВладимировичВоенная операция на Украине