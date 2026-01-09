В Белоруссии снегопад нарушил электроснабжение в 251 населенном пункте

Сложные погодные условия сохраняются в республике

МИНСК, 9 января. /ТАСС/. Сильный снегопад и ветер за минувшие сутки привели к нарушению электроснабжения в 251 населенном пункте Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба министерства энергетики республики.

"Было обесточено 997 трансформаторных подстанций, 30 ферм, 6 котельных. Отключения зафиксированы преимущественно в Витебской, Минской и Гомельской областях. Сильный снегопад, метель и шквалистый ветер, порывы которого достигали 15-20 м/с, ночью местами - до 24 м/с, привели к падению деревьев и веток на линии электропередачи, их обрыву. Больше всего из-за непогоды пострадали Полоцкий, Молодечненский, Слуцкий, Минский, Речицкий и Жлобинский районы", - говорится в тексте.

В устранении последствий циклона было задействовано 76 аварийных бригад и 69 единиц техники. По данным на 07:00 9 января по местному времени (совпадает с мск), восстановительные работы продолжаются в 44 населенных пунктах.

В ведомстве отметили, что в пятницу в Белоруссии сохраняются сложные погодные условия. Днем на большей части территории страны прогнозируется сильный снег с порывистым ветром до 15-20 м/с. На дорогах снежные заносы. Энергоснабжающие организации во взаимодействии со службами МЧС и местными органами власти ведут непрерывный мониторинг метеорологической обстановки.

"Мобилизованы необходимые силы и средства для оперативного устранения возникающих технологических нарушений в условиях непогоды. Минэнерго организован штаб для контроля ситуации и принятия дополнительных мер для скорейшего восстановления электроснабжения", - указали в пресс-службе.