Белорусские спасатели помогают устранять последствия снегопада

По всей республике усилили режим работы дежурно-диспетчерских служб

© Telegram-канал МЧС Белоруссии/ ТАСС

МИНСК, 9 января. /ТАСС/. Сотрудники МЧС Белоруссии задействованы по всей стране в устранении последствий обильного снегопада, который начался вечером 8 января. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"По оперативным данным, подразделения МЧС выезжали для оказания помощи населению и организациям в буксировке из снежных заносов более 100 автомобилей: скорой помощи, автобусов, легковых и грузовых авто", - говорится в тексте.

В частности, в Кореличском районе около деревни Озерское в снегу застрял туристический автобус, в салоне которого находились 48 человек, 6 из которых - дети.

"Никто не пострадал, после буксировки [автобус] продолжил движение по маршруту", - пояснили в МЧС.

В министерстве отметили, что по всей республике усилен режим работы дежурно-диспетчерских служб. Установлен строгий контроль за функционированием объектов жизнеобеспечения для оперативного устранения любых аварийных ситуаций. В каждом регионе ведется межведомственный мониторинг обстановки при тесном взаимодействии с МЧС.

"Для поддержки граждан в условиях непогоды подготовлен комплекс мер: от организации пунктов обогрева до обеспечения людей горячим питанием. По оперативным данным, пострадавших нет", - добавили в пресс-службе.