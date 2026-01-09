В Россию из Вьетнама не могут вылететь 26 жителей Приамурья

Причиной этого стало мошенничество турагента

БЛАГОВЕЩЕНСК, 9 января. /ТАСС/. Турагент задержана в Благовещенске по подозрению в мошенничестве, по имеющейся информации, она обманула не менее 26 человек, которые сейчас не могут вылететь из Вьетнама в Россию, сообщает УМВД России по региону.

В январе 2026 года в полицию поступило более 25 заявлений граждан о совершенных в отношении них преступлениях. В ходе проверки установлено, что во всех случаях подозреваемая получала с клиентов предоплату за оказание туристических услуг, однако свои обязательства либо не выполняла, либо выполняла частично. По имеющейся информации, 26 граждан, пострадавших от преступных действий турагента, в настоящий момент находятся во Вьетнаме и не могут вылететь в Россию, так как у них отсутствуют обратные билеты.

"Следственным управлением МУ МВД России возбужден ряд уголовных дел по ст. 159 УК РФ (мошенничество). Сотрудниками уголовного розыска по подозрению в серии мошенничеств задержана местная жительница", - сообщает ведомство.