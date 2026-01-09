В горах Кабардино-Балкарии объявили штормовое предупреждение

Существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций

НАЛЬЧИК, 9 января. /ТАСС/. Штормовое предупреждение объявили в предгорных и горных районах Кабардино-Балкарии из-за надвигающихся на регион сильных осадков и ветра, сообщили в региональном управлении МЧС.

"По данным Гидрометцентра, в период с 10:00 мск и до конца суток 9 января и далее 10, 11 января 2026 года в предгорных и горных районах КБР местами ожидаются очень сильные осадки - снег, мокрый снег и очень сильный южный ветер с порывами до 30 м/с", - отметили в МЧС.

В ведомстве пояснили, что существует вероятность возникновения чрезвычайных ситуаций. В связи с этим МЧС рекомендовало туристам соблюдать повышенные меры безопасности пребывания в горах.