Водопроводная инфраструктура Киева обесточена

Киевводоканал сообщил, что причиной этого стала серия взрывов
08:17

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Киевводоканал сообщил, что объекты водопроводной инфраструктуры Киева оказались обесточены после серии взрывов.

"Обесточены объекты водопроводной инфраструктуры столицы. Сейчас водоснабжение отсутствует в Печерском районе и левобережной части города", - говорится в сообщении Киевводоканала в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской). Отмечается, что энергетики и сотрудники водоканала работают над восстановлением электроснабжения обесточенных объектов.

Ранее в Киевской городской государственной администрации сообщили, что ограничено движение поездов по красной ветке метрополитена города из-за отсутствия электроснабжения на фоне повреждений объектов критической инфраструктуры. Позднее энергетический холдинг "ДТЭК" сообщил, что экстренные отключения света введены в трех районах Киева, расположенных на левом берегу Днепра.

Воздушная тревога действовала 9 января на всей территории Украины. Местные СМИ сообщали о многочисленных взрывах в Киеве и Львове. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял о перебоях с водой и светом в городе. 

