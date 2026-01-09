В Волгоградской области завели дело после ДТП, где погибли семь человек

Произошло столкновение автомобилей УАЗ, ВАЗ и грузовика ДАФ с полуприцепом

ВОЛГОГРАД, 9 января. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело по факту ДТП с участием трех автомобилей в Михайловском районе Волгоградской области, где погибли семь человек и двое пострадали. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД по региону.

"По факту ДТП с участием грузового автомобиля ДАФ с полуприцепом, а также автомобилей УАЗ и ВАЗ, произошедшего 8 января в 18:16 на 763-м км ФАД Р-22 "Каспий" в Михайловском районе, следователем районного отдела полиции возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Уточняется, что дело квалифицировано по ч. 5 ст. 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц), санкция статьи предусматривает до семи лет лишения свободы.

В пресс-службе ГУ МВД России по региону ранее сообщили, что произошло столкновение автомобилей УАЗ, ВАЗ и грузовика ДАФ с полуприцепом. В результате ДТП семь человек из УАЗа погибли на месте до приезда скорой медицинской помощи. Все семь погибших в аварии, включая 17-летнюю девушку, являются сотрудниками одного из предприятий. В пресс-службе прокуратуры ТАСС сообщили, что причиной ДТП стал выезд грузовика на встречную полосу из-за лопнувшего колеса.

По данным администрации Волгоградской области, двое пострадавших от госпитализации отказались. Губернатор региона Андрей Бочаров поручил профильным ведомствам и руководству муниципалитета оказать необходимую помощь пострадавшим и семьям погибших, провести проверку обстоятельств и принять меры по обеспечению безопасности на месте происшествия.