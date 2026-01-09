Глава МЧС Белоруссии поручил обеспечить работу важных объектов в непогоду

Основные усилия сосредоточены на расчистке подъездных путей к медицинским учреждениям

МИНСК, 9 января. /ТАСС/. Министр по чрезвычайным ситуациям Белоруссии Вадим Синявский провел селекторное совещание по вопросам ликвидации последствий снегопада и поручил гарантировать функционирование объектов жизнеобеспечения. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

"Министр акцентировал внимание на необходимости обеспечения устойчивой работы объектов жизнеобеспечения через тесное межведомственное взаимодействие с местными властями, ГАИ и коммунальными службами. В этих целях заранее были уточнены алгоритмы реагирования на ЧС, в боевой расчет введена техника повышенной проходимости, а аварийные бригады и передвижные электростанции приведены в состояние полной готовности", - говорится в тексте сообщения.

По решению главы министерства, курсанты Университета гражданской защиты МЧС и спасатели Минска, Брестской, Витебской, Гомельской, Минской и Могилевской областей направлены на оказание помощи в расчистке снега на объектах городской инфраструктуры.

"Основные усилия сосредоточены на расчистке подъездных путей к медицинским учреждениям, школам и детским садам, включая освобождение входных групп, дворовых территорий и подъездов для спецтранспорта, остановочных пунктов", - пояснили в пресс-службе.