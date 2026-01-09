Здание Рады осталось без отопления и водоснабжения

Это произошло из-за взрывов, заявил депутат украинского парламента Ярослав Железняк

Редакция сайта ТАСС

МОСКВА, 9 января. /ТАСС/. Здание Верховной рады лишилось отопления и водоснабжения после серии взрывов, произошедших ранее в Киеве. Об этом сообщил депутат украинского парламента Ярослав Железняк.

"Просто скажу, что в Раде (ну по меньшей мере в комитете) нет ни отопления, ни воды тоже. Свет, вроде, пока есть", - написал он в своем Telegram-канале.

Ранее в Киевской городской государственной администрации сообщили, что ограничено движение поездов по красной ветке метрополитена города из-за отсутствия электроснабжения на фоне повреждений объектов критической инфраструктуры. Позднее энергетический холдинг "ДТЭК" сообщил, что экстренные отключения света введены в трех районах Киева, расположенных на левом берегу Днепра. В свою очередь Киевводоканал уведомил, что объекты водопроводной инфраструктуры столицы оказались обесточены.

Воздушная тревога действовала 9 января на всей территории Украины. Местные СМИ сообщали о многочисленных взрывах в Киеве и Львове. Мэр Киева Виталий Кличко заявлял о перебоях с водой и светом в городе.