Жителя Запорожской области задержали за призывы к убийству российских военных

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

© УФСБ России по Запорожской области/ ТАСС

МЕЛИТОПОЛЬ, 9 января. /ТАСС/. Житель села Новониколаевка Запорожской области задержан за призывы в социальных сетях к убийству военнослужащих Российской Федерации. Об этом сообщает пресс-служба УФСБ России по региону.

"В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что житель села Новониколаевка Запорожской области в комментариях к сообщению в Telegram-сообществе о теракте в отношении заместителя начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ Ярослава Москалика опубликовал призыв к убийству российских военнослужащих, оправдывающий и пропагандирующий терроризм. УФСБ России по Запорожской области совместно с СОБР "Смерч-А" управления Росгвардии по Запорожской области подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. Решением суда мужчина арестован. Ему грозит до семи лет лишения свободы.