ФСБ показала кадры задержания призывавшего к убийству российских военных

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы

Редакция сайта ТАСС

© УФСБ России по Запорожской области/ ТАСС

ТАСС, 9 января. УФСБ России по Запорожской области опубликовало видео задержания местного жителя, который призывал к убийству российских военнослужащих.

На кадрах показаны момент задержания злоумышленника, снятие отпечатков пальцев и допрос.

На мужчину завели уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. Решением суда он арестован. Ему грозит до семи лет лишения свободы.