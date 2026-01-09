ФСБ показала кадры задержания призывавшего к убийству российских военных
09:20
ТАСС, 9 января. УФСБ России по Запорожской области опубликовало видео задержания местного жителя, который призывал к убийству российских военнослужащих.
На кадрах показаны момент задержания злоумышленника, снятие отпечатков пальцев и допрос.
На мужчину завели уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. Решением суда он арестован. Ему грозит до семи лет лишения свободы.