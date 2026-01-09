ТАСС Медиа> 65 млн фото и видео
Задержание США танкера "Маринера"
Дело против президента Венесуэлы Мадуро
Военная операция на Украине
ТАСС Медиа
ГлавнаяПроисшествия

ФСБ показала кадры задержания призывавшего к убийству российских военных

Мужчине грозит до семи лет лишения свободы
Редакция сайта ТАСС
09:20
© УФСБ России по Запорожской области/ ТАСС

ТАСС, 9 января. УФСБ России по Запорожской области опубликовало видео задержания местного жителя, который призывал к убийству российских военнослужащих.

На кадрах показаны момент задержания злоумышленника, снятие отпечатков пальцев и допрос. 

На мужчину завели уголовное дело по статье о публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, публичном оправдании терроризма или пропаганде терроризма. Решением суда он арестован. Ему грозит до семи лет лишения свободы. 

РоссияЗапорожская область